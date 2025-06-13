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        Eceabat'ta biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anız yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:46
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        Eceabat'ta biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde anız yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor.

        Çanakkale Valiliğinin 2025 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Anız Yangınlarının Önlenmesiyle İlgili Valilik tebliğleri doğrultusunda Eceabat ve 12 köyünde hasat makinaları kontrolleri yapılıyor.

        Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerle anız yangınları ve dane kayıplarının önlenmesi planlanıyor.

        Hasat harman ve balya makinelerine yönelik Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma denetlemede bulunabilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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