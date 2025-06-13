Eceabat'ta biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriliyor

Eceabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerle anız yangınları ve dane kayıplarının önlenmesi planlanıyor.

Çanakkale Valiliğinin 2025 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Anız Yangınlarının Önlenmesiyle İlgili Valilik tebliğleri doğrultusunda Eceabat ve 12 köyünde hasat makinaları kontrolleri yapılıyor.

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