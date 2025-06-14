Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

        Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangının ormanlık alana sıçramasının önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının Çamköy kırsalındaki orman dışı, açık alanda çıktığını kaydetti.

        Ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini bildiren Toraman, "17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araç; 85 müdahale personeli ile söndürme faaliyeti devam etmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. An itibarıyla yerleşim yerlerinde tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail uyardı: Sığınaklara yakın noktalardan ayrılmayın
        İsrail uyardı: Sığınaklara yakın noktalardan ayrılmayın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Tahran'da hava savunması devrede
        Tahran'da hava savunması devrede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Çanakkale'de tünelde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü
        Çanakkale'de tünelde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Gelibolu'da biçerdöverle hububat hasadı arazöz refakatinde yapıldı
        Gelibolu'da biçerdöverle hububat hasadı arazöz refakatinde yapıldı
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)
        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın (2)