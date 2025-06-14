GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini bildiren Toraman, "17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 13 diğer araç; 85 müdahale personeli ile söndürme faaliyeti devam etmektedir. Yangın kısmen kontrol altına alınmış bulunmaktadır. An itibarıyla yerleşim yerlerinde tahliyeyi gerektirir bir risk bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Çamköy yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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