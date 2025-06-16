Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Özel sektörde yöneticiliği bırakıp şakayık üreticisi oldu

        BURAK AKAY - Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Cengiz Bayazıt, 3 yıl önce yerleştiği Çanakkale'de şakayık çiçeği üretimine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel sektörde yöneticiliği bırakıp şakayık üreticisi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURAK AKAY - Uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Cengiz Bayazıt, 3 yıl önce yerleştiği Çanakkale'de şakayık çiçeği üretimine başladı.

        Yıllarca bir kargo firmasında genel müdür olarak görev yapan Bayazıt, tarıma olan sevdası nedeniyle işini bırakıp Çanakkale'nin Yenice ilçesine geldi.

        Araştırma sürecinin ardından şakayık çiçeği üretmeye karar veren Bayazıt, 17 dönüm arazi üzerinde 6 bin kökle üretime başladı.

        Yurt içi satışının yanı sıra çiçekleri Hollanda ve Belçika'ya da ihraç eden Bayazıt, yakın zamanda ekim alanını 52 dönüme çıkararak üretimi artırmayı hedefliyor.

        Cengiz Bayazıt, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce başladıkları şakayık çiçeği yatırımlarında ilk hasadı yaptıklarını, bitkinin ömrünün 50 yıl olduğunu söyledi.

        Burayı ilk deneme sahası olarak kurduklarını dile getiren Bayazıt, şöyle konuştu:

        "Burası 17 dönüm bir arazi. Şimdi yakın bir ilçede 35 dönüm daha eklemiş olacağız. Bununla birlikte 52 dönüme çıkacağız. İnşallah önümüzdeki seneden sonra 100 dönüme kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Şakayık genellikle düğün çiçeği olarak bilinen bir çeşit. Alanda dört renk faaliyetimiz var. Bu çeşitler en popüler olan çeşitler, en eski çeşitler. Biz 6 bin kökle başladık. Bu sene 40-50 bin kök daha eklemeyi düşünüyoruz. İhracat tarafında ciddi bir talep var. Zaten bu sene üretilenler satıldı. Şu anda sevkiyatları yapılıyor. Kestikten sonra yaklaşık 4 aya kadar soğuk hava deposunda saklayabildiğimiz bir çeşit çiçek. Kuru olarak saklıyoruz. Ardından su çektirip vitrine doğru yola çıkıyorlar."

        - "Emek isteyen yoğun bir iş"

        Bayazıt, tarım sektörünün kolay olmadığını anlatarak, "Gerçekten zor bir iş. Emek isteyen yoğun bir iş. Tabii kapalı ofislerden açık ortamlara çıkmak büyük bir hayaldi." dedi.

        Çalıştığı şirkette 2009'da tarım teknolojisi geliştirerek "Türkiye Teknoloji Ödülü" aldıklarını dile getiren Bayazıt, "O zaman Avrupa Birliği projeleriyle 7 ülkede 14 sahada farklı denemelerde bulunmuştum. O zamandan bu zamana tarıma olan ilgim arttı. O zamandan beri sahadayım ama bu artık kendi yatırımım." diye konuştu.

        - "Önemli bir yatırım faaliyeti"

        Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik de Yenice'nin Kazdağları'nın eteklerinde yer aldığını söyledi.

        Kazdağları'nın berrak sularıyla "kırmızı mücevher" olarak adlandırılan kapya biberi ve çilek yetiştirildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "İlçemizin geçim kaynağı öncelikle hayvancılık ve bitkisel üretimdir. 3 sene önce Cengiz Bey ile bu bitkisel üretime yeni bir çeşit girdi ve ürün desenimize eklendi. Şakayık çiçeği halihazırda Kazdağları'nda endemik bir tür olarak zaten bulunmaktaydı. Mayıs ayı içinde hasadını gerçekleştirerek yurtdışına ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Başarılı bir üretim ve güzel sonuçlar aldı. Şakayık çiçeği hem anlamıyla hem de albenisiyle, görüntüsüyle, kokusuyla kesme çiçek sektöründe çok önemli olan bir tür. Bunu da Cengiz Bey başardı. İnşallah bölgemizde de üretimi artarak devam eder ve yurt dışına ihracatına devam ederiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor

        Benzer Haberler

        Askerin yazdığı destan, Çanakkale Savaşları'nın şiddetini yansıtıyor
        Askerin yazdığı destan, Çanakkale Savaşları'nın şiddetini yansıtıyor
        Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı
        Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheliye gözaltı
        Çanakkale'de taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapı...
        Çanakkale'de taksirle yangına neden olan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapı...
        Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi halk oylamasından "evet" kararı çık...
        Çanakkale'de Karacaören Siteler Bölgesi halk oylamasından "evet" kararı çık...
        Çan'da geleneksek köy hayrı düzenlendi
        Çan'da geleneksek köy hayrı düzenlendi