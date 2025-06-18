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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:58 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:58
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Bahadırlı köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin 4 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple karadan müdahalesiyle tarım arazisindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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