Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Bahadırlı köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin 4 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda ekiple karadan müdahalesiyle tarım arazisindeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.