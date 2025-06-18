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        Bayramiç beyazında hasat töreni yapıldı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Avrupa Birliğince (AB) coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin hasat töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:42
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        Bayramiç beyazında hasat töreni yapıldı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Avrupa Birliğince (AB) coğrafi işareti tescillenen Bayramiç beyazı meyvesinin hasat töreni yapıldı.

        Bayramiç Ziraat Odası tarafından Özgürlük Parkı'nda düzenlenen törende yapılan açık arttırmada 40 kilogram ürün 3 bin liraya alıcı buldu.

        Oda Başkanı Mesut Şen, törende yaptığı konuşmada, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle bu yıl üründe rekoltede düşüş olduğunu söyledi.

        Başkan Şen, Bayramiç beyazının ilçede 7 bin dekar alanda yetiştirildiğini hatırlatarak, erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde de hasat edilebildiğini ifade etti.

        Törene Kaymakam Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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