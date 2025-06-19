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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 21:07 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:07
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Biga-Akçay yolunda yer alan Şakirbey köyündeki ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle diğer arazilere yayılan ve yerleşim yerine yakın bir konuma ilerleyen yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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