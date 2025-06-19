Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın etkisiyle diğer arazilere yayılan ve yerleşim yerine yakın bir konuma ilerleyen yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

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