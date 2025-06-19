Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Biga-Akçay yolunda yer alan Şakirbey köyündeki ekili tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle diğer arazilere yayılan ve yerleşim yerine yakın bir konuma ilerleyen yangının söndürülmesi için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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