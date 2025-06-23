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        Çanakkale'de okul çevresi denetimlerinde yakalanan 15 kişi adli makamlara teslim edildi

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi adli makamlara teslim edildi, 4 işletmeye idari işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:07
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        Çanakkale'de okul çevresi denetimlerinde yakalanan 15 kişi adli makamlara teslim edildi
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul çevrelerinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 kişi adli makamlara teslim edildi, 4 işletmeye idari işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dönem boyunca il genelinde okul sorumlusu 183 personel ve 57 ekip ile

        okul çevrelerinde görev alındığı belirtildi.

        Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde okul çevrelerindeki metruk bina, internet kafe, şans oyunu bayisi, kıraathaneler, büfeler, park ve bahçelerde denetimlerin aralıksız sürdürülerek 19 bin 833 şahsın sorgulandığı ifade edilen açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi adli makamlara teslim edildiği, 4 işletmeye idari işlem uygulandığı aktarıldı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde okullara giderek ilgili personelle sanal suçlar, akran zorbalığı ve trafik eğitimi konularında 7 bin 257 öğrencinin bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yıl boyunca 4 bin 61 servis denetimi yapıldığı kaydedildi.

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