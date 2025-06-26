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        Çanakkale'de sahipsiz hayvanlar için bakım evi açıldı

        Çanakkale'de sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan "Sahipsiz Hayvanlar için Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:31
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        Çanakkale'de sahipsiz hayvanlar için bakım evi açıldı
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        Çanakkale'de sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve doğal ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan "Sahipsiz Hayvanlar için Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" hizmete açıldı.

        Ormanlık alanda 70 dönüm arazi üzerine kurulan merkez, sahipsiz hayvanlara hem geçici barınma hem de rehabilitasyon ve tedavi imkanı sunuyor.

        Tesiste, AFAD tarafından sağlanan 35 konteyner, bakım, ameliyathane ve yem merkezi olarak kullanılmak üzere konumlandırıldı.

        Merkezin hizmete girmesiyle Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı da gerçekleştirildi.

        Toplantıda, hayvan refahının artırılmasına yönelik çeşitli kararlar alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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