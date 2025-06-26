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        Çanakkale'de diyabetli çocuklara yönelik doğa kampı düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), "Tip 1 Diyabetli Çocuklar Doğa Kampı"na bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:25
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        Çanakkale'de diyabetli çocuklara yönelik doğa kampı düzenlendi
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), "Tip 1 Diyabetli Çocuklar Doğa Kampı"na bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yaptı.

        ÇOMÜ Spor Birliği organizasyonunda düzenlenen kamp, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Durmuş Doğan ile Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özden Yurdakul'un akademik koordinasyonunda yürütüldü.

        Alanında uzman sağlık profesyonelleri ve gönüllüler, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine katkı sağlayacak içerikler sundu.

        Çocuklar ve ailelerine yönelik organize edilen kampta doğa yürüyüşü, tırmanış, kano ve grup oyunları gibi çeşitli fiziksel aktiviteler ile sağlıklı yaşam seminerleri düzenlendi.

        Katılımcılar hem diyabetle başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi edindi hem de benzer deneyimleri paylaşan ailelerle sosyal bağ kurdu.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu kampı ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi.

        Burada açıklama yapan Erenoğlu, “"Diyabetli çocuklarımızın yalnız olmadığını hissettirmek, doğayla iç içe, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebileceklerine dair umut vermek hepimizin görevi. ÇOMÜ olarak bu sorumluluğu gururla taşıyoruz." dedi.

        Kampa katılan aileler de üniversitenin sunduğu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin diyabetle mücadelede moral ve dayanışma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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