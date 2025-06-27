Çanakkale'de "Spor Bağımlılıklardan Korur" etkinliği düzenlendi

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda "Spor Bağımlılıklardan Korur" sloganıyla yapılan etkinlikte, kayıt yaptıran katılımcılarla tenis, koşu ve basketbol gibi çeşitli oyunlar oynandı.

Yeşilay Çanakkale Şubesi ile Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle spor etkinlikleri düzenlendi.

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