Çanakkale'de arazide çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ahmetçelli köyü ile Yağcılar Odun Deposu arasında bulunan zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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