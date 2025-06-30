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        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi

        Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:50 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:50
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        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlendi
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        Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş'ın, 5'inci kattaki evinin balkonundan düşüp hayatını kaybetmesine ilişkin davada tanıklar dinlendi.

        Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan, Yavaş'ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Yavaş katıldı.

        Ölen Yavaş'ın annesi İsminaz Anıl, baba Mustafa Babayiğit, kardeşleri ve avukatları Özgür Abatay ile Yiğit Kaymaz da salonda hazır bulundu.

        Yavaş'ın, 30 Ekim 2024'te, Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesindeki apartmanın 5. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan açılan davanın duruşmasında, olayın görgü tanığı Berke Taha Çetin dinlendi.

        Olay anında evinin balkonunda bulunduğunu belirten Çetin, üst katlardan gelen tartışma seslerinin ardından Tuğba Yavaş'ın balkondan düştüğünü gördüğünü öne sürdü.

        Çetin, tartışma sırasında ne söylendiğini duyamadığını belirterek, "Sonra düştüğünü gördüm. Düşerken baş kısmı aşağıda idi. Büyük bir ses koptu, yukarıdan eşya atılmış gibi. Ben aşağıya indiğimde sanık oradaydı, eşinin başındaydı. Sakin olduğunu gözlemledim. Eşini olduğu yerden kaldırmaya çalıştı ama yapamayınca bıraktı. Ne bana ne oradakilere hiçbir şey söylemedi." diye konuştu.

        Tanık Ersan Yavaş ise Yavaş'ın epilepsi hastası olduğunu ve düzenli olarak bu hastalığıyla ilgili ilaçlar kullandığını anlattı.

        Tuğba Yavaş'ın, ölüm ya da intihardan hiç bahsetmediğini, çocuğuna çok düşkün bir anne olduğunu ve eşinin başka biriyle olan ilişkisini itiraf ettiğini aktaran Ersan Yavaş, "Tuğba, 'Üzerimden bir yük kalktı, haklı olduğuma çok sevindim ancak aldatıldığım için çok üzüldüm.' dedi. Alptekin'in gecenin 03.00 sularında mesaj, videolar attığını gördüğünü söyledi." diye konuştu.

        Maktulün komşusu tanık Merve Şahin ise Yavaş'ın zaman zaman ağladığını duyduğunu ancak intihara meyilli bir ruh hali gözlemlemediğini belirtti.

        Dördüncü tanık olarak çiftin 15 yaşındaki oğlu K. Yavaş dinlendi. Mahkeme başkanı, çocuğun beyanının alınması sırasında salondaki izleyicileri dışarı çıkardı.

        Hakim, sanık Yavaş'ın tutuksuz yargılanmasının devamına, bir sonraki celsede psikologların, diğer tanıkların dinlenmesine, olay yerinde keşif yapılmasına, güvenlik kamerası görüntülerinin netleştirilerek incelenmesine, HTS kayıtları ile sosyal medya hesaplarının analiz edilmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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