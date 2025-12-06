Çanakkale'de huzur uygulaması yapıldı

Uygulamada farklı suçlardan aranan ve yakalanan 22 şüpheliden 13'ünün yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 4 Aralık'ta icra edilen huzur uygulamaları kapsamında 65 okul çevresi, 32 taksi, 223 motosiklet, 213 iş yeri, 110 kahvehane, 31 günübirlik ev, 101 metruk bina, 18 liman, marina, balıkçı barınağı, 66 park ve bahçe kontrol edildi, 3 bin 150 kişi ve 1669 araç sorgulandı.

