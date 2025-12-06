Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de huzur uygulaması yapıldı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:35
        Çanakkale'de huzur uygulaması yapıldı
        Çanakkale'de jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca 4 Aralık'ta icra edilen huzur uygulamaları kapsamında 65 okul çevresi, 32 taksi, 223 motosiklet, 213 iş yeri, 110 kahvehane, 31 günübirlik ev, 101 metruk bina, 18 liman, marina, balıkçı barınağı, 66 park ve bahçe kontrol edildi, 3 bin 150 kişi ve 1669 araç sorgulandı.

        Uygulamada farklı suçlardan aranan ve yakalanan 22 şüpheliden 13'ünün yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        Jandarma ekiplerince 2 aracın yakalandığı, 5 aracın trafikten men edildiği uygulamalarda, 28 araca toplam 200 bin 123 lira ceza kesildi.

