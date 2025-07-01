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        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:19
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        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Çanakkale'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Program kapsamında, Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

        Biçici, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk deniz yetki alanlarında taşıma ve liman hizmetlerinin yalnızca Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasını esas alarak, ülke denizlerindeki ekonomik egemenliğini ve milli çıkarlarını korumayı amaçladığını söyledi.

        Kabotaj hakkının yalnızca taşıma imtiyazı değil aynı zamanda deniz emniyeti, çevre güvenliği, yerli istihdamın korunması, milli gemi sanayinin gelişmesi ve limanların sürdürülebilir işletilmesi açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten Biçici, şunları kaydetti:

        "Bugün geldiğimiz noktada denizcilik sektörü, ülkemizin lojistik alt yapısının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türk bayraklı gemi filosu, liman alt yapılarımız, denizcilik eğitimi ve denetimi sistemimiz her geçen yıl gelişmektedir. Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı olarak deniz emniyetinin artırılması, çevrenin korunması, VTS'lerin (Gemi Trafik Hizmetleri) mevzuata uygun işletilmesi ve deniz trafiğinin etkin yönetimi için tüm teknik ve idari kapasitemizle görevimizi yürütmekteyiz."

        - Römorkörlerden Çanakkale Boğazı'nda su gösterisi

        Katılımcılar, törenin ardından "Bayramiç" feribotuyla açıldıkları Çanakkale Boğazı'nda, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü botlarıyla Boğaz'da su gösterisi sunuldu.

        Yat Limanı'nda denize dalan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı öğrencileri ve akademisyenleri dip temizliği yaptı. Dip temizliğinde dalgıçlar, denizden çok sayıda çöp çıkardı.

        Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Burcu Özgen Demir, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürü Kaptan Yasin Duman, Çanakkale Limanı Liman Hizmetleri Direktörü Evren Beceren, gemi acentelerinin yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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