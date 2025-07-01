Bozcaada'da çıkan yangın söndürüldü

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, belediye ekipleri, işletmelerde çalışanlar ve vatandaşlar, alevlere yangın tüpleri ve su tankerleriyle müdahale etti.

İlçede seyir terasının yer aldığı Yel Değirmenleri bölgesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.