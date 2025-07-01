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        Bozcaada'da çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:57
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        Bozcaada'da çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçede seyir terasının yer aldığı Yel Değirmenleri bölgesindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevleri görenler, durumu kaymakamlığa ve belediyeye bildirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, belediye ekipleri, işletmelerde çalışanlar ve vatandaşlar, alevlere yangın tüpleri ve su tankerleriyle müdahale etti.

        Yangının ilerlemesini önlemek için kepçelerle sahada çalışma yapıldı.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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