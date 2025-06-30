Çanakkale'de freni boşalan kamyonun karıştığı kazada yaralananlardan biri hastanede öldü

Bankta otururken, kazaya karışan kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanan Satılmış Arslan'ın ÇOMÜ Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği, yaralılar Bektaş Duran ve Suriye uyruklu Subhi El Aziz'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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