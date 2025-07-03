Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen enfes kokulu çileklerin hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazdağları'nın suyuyla beslenen tarlalarda yetiştirilen çilek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen enfes kokulu çileklerin hasadı sürüyor.

        Oksijen kalite oranıyla İsviçre Alpleri'nden sonra dünyada 2. sırada yer alan Kazdağları sınırlarında yer alan Yenice'de iyi tarım uygulamalarının yapıldığı tarlalarda, sıcak yaz günlerinde yoğun mesai harcanıyor.

        Gece, gündüz sıcaklık farkının yanı sıra Kazdağları'ndan gelen suların etkisiyle kendine has bir koku ve aromaya sahip olan çilekler, yöre halkının en önemli geçim kaynağı haline geldi.

        Bölge ekonomisinin üretim anlamında canlanmasına katkı sağlayan çilek, iş gücüne olan yoğun ihtiyaç nedeniyle Yenice'nin istihdam yönünden cazibe merkezi olmasını sağladı.

        Yenice'de, ağırlıklı olarak Kalkım beldesinde 13 bin dekar açık ve 78 dekar örtü altı alanda toplam 1600 üretici çilek yetiştiriyor.

        İklim koşulları nedeniyle Türkiye'deki en uzun çilek hasadı bu yörede gerçekleştiriliyor. Üretilen çileklerin bir kısmı yurt içinde tüketilirken bir kısmı da ihraç ediliyor.

        - Yılda 40 bin tonun üzerinde çilek üretimi

        Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik, AA muhabirine, Yenice'nin, bin pınarlı Kazdağları'nın berrak sularıyla beslenen tarlalarda yetişen çilek diyarı bir ilçe olduğunu söyledi.

        Doğa ve emeğin buluştuğu bu ilçede her çileğin bir hikaye her tarlanın bir umut olduğunu dile getiren Çelik, "İlçemizin ana geçim kaynağı bitkisel ve hayvansal üretimdir. Bitkisel üretimin içinde kapya biber ve çilek üretimi ön plana çıkmaktadır. İlçemizde önemli bir yere sahip olan çilek üretimi yoğun şekilde yapılmaktadır. İlçemiz üretim miktarı bakımından Çanakkale ilinde ilk sırada gelmektedir." dedi.

        Çelik, Türkiye'de 606 bin ton, Çanakkale'de 44 bin 900 ton çilek üretimi yapıldığını aktararak, ülkede üretilen çileğin yüzde 7,5'luk kısmının Çanakkale'de yetiştirildiğini anlattı.

        Yenice'nin, 41 bin 600 ton çilek üretimiyle Çanakkale üretiminin yüzde 97'lik kısmını oluşturduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Yenice'de 13 bin dekar açık ve 78 dekar örtü altı alanda toplam 1600 üretici ile çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerçekleştirdiği alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi projesi olan Seralar Kaplansın Üretim Şahlansın Projesi kapsamında Yenice'de yüzde 75 hibe ile 5 bin metrekare sera naylonu dağıtılmıştır. Ülkemizde gerçekleşen don zararı ile tüketicilerimizin 2025 sezonunda çilek meyvesine daha fazla yöneleceğini düşünüyoruz."

        - Diğer çileklerden farkı kokusu ve aroması

        Yenice'de çilek üreticiliği ve bir firma adına toptancılık yapan Mehmet Ülkü de bölgede çilek üretiminin son 5 yıldır firmaların profesyonel anlamda sağladığı desteklerle sürdürüldüğünü aktardı.

        Ülkü, çileğin, hem üretici hem de istihdam açısından yörede değerli bir ürün haline geldiğini belirterek, her yıl kaliteyi ve verimi artırarak, üreticiyi daha çok destekleyerek üretime devam etmek istediklerini söyledi.

        Özel firmalarca çilek üretimi yapan çiftçiye naylon örtü, damlama, fide desteği sağlandığını ifade eden Ülkü, "Sadece üretim yapmak için enerji lazım o da çiftçimizde var. İlerleyen zamanlarda hem dekarı hem de kaliteyi arttırarak daha güzel işler yapmayı hedefliyoruz." dedi.

        Ülkü, bölgenin hava koşulları sebebiyle, Kalkım çileğinin aroma değerlerinin diğer bölgelere göre daha yüksek, üretim süresinin daha uzun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Çilek diğer meyvelere göre çok avantajlı bir ürün. İlkbahar ve sonbaharda, iklimsel olumsuzluk olduğunda bile 7 aylık hasat süresi olduğu için kendini amorti edebilen bir ürün. Elma, armut gibi değil ama diğer meyvelere göre hassas bir ürün. Araziden toplanıp, bir an önce soğuk hava depolarına aktarılması gereken bir iş. Diğer ürünlerdeki dayanma kapasitesi çilekte yok. Burada firmalar devreye giriyor. Hasadın bittiği andan fabrikaya ulaştırıldığı ana kadar aradaki süreci çok hızlı şekilde, ürünü zarar görmeden, gerekli şartlarda muhafaza edip firmalara ulaştırıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Benzer Haberler

        Saliha Gizem'i öldürüp gömen 2 kardeş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
        Saliha Gizem'i öldürüp gömen 2 kardeş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...
        Çanakkale'de eşini öldüren sanıkla kardeşine ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Çanakkale'de eşini öldüren sanıkla kardeşine ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Çanakkale Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Çanakkale Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
        Vali Toraman, kurum ziyaretlerini sürdürüyor
        Vali Toraman, kurum ziyaretlerini sürdürüyor
        Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 21 kaçak yapı yıkıldı
        DSİ, Çan'daki Etili çayında temizlik çalışmalarını tamamladı
        DSİ, Çan'daki Etili çayında temizlik çalışmalarını tamamladı