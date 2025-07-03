Çanakkale'de eşini öldüren sanıkla kardeşine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılandığı davada, iki kardeş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (33) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, müştekilerin beyanlarıyla sanıkların son savunmalarını dinledikten sonra kararı açıkladı.

Fırat Yıldızhan, "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçu"ndan, kardeşi Yağız Yıldızhan ise "kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan haksız tahrik indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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