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        Çanakkale'de eşini öldüren sanıkla kardeşine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılandığı davada, iki kardeş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:42
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        Çanakkale'de eşini öldüren sanıkla kardeşine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılandığı davada, iki kardeş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

        Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (33) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, müştekilerin beyanlarıyla sanıkların son savunmalarını dinledikten sonra kararı açıkladı.

        Fırat Yıldızhan, "Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eşe karşı kasten öldürme suçu"ndan, kardeşi Yağız Yıldızhan ise "kadına karşı kasten öldürme suçu"ndan haksız tahrik indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

        - Olay

        Biga ilçesinde yaşayan Fırat Yıldızhan, 17 Şubat 2024'te bir arkadaşından ödünç aldığı araçla kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da yanına alarak, konuşmak için eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki'deki evine gitmişti.

        Aralarında çıkan tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, eşini aracın içinde iple boğarak öldürmüştü. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da yardımıyla Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini, Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömmüştü.

        Kızlarından uzun süre haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri, şüpheli Fırat Yıldızhan ile kardeşini Biga'da gözaltına almıştı.

        Öldürülen kadının cesedi ise iki kardeşin gösterdiği yerde bulunmuştu.

        Tutuklanan Fırat ve Yağız Yıldızhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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