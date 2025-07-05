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        Çanakkale'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:56
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        Çanakkale'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Dişbudak köyünde tarlada başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

        Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

        Bu arada, Vali Ömer Toraman'ın durumu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiği, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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