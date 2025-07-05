Çanakkale'de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Bu arada, Vali Ömer Toraman'ın durumu Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ettiği, sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Yangına 3 uçak, 4 helikopterle havadan, 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozerle karadan müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "An itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yoktur." ifadesine yer verildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada da Dişbudak köyünde saat 11.40 sıralarında tarlada başlayan yangının ormana sıçradığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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