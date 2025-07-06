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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:28
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak ve 1 helikopterle 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel sevk edildi.

        Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.

        Köy sakinleri, jandarma ekiplerinin desteğiyle ağıllarındaki küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangında, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti hasar gördü.

        Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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