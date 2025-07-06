GÜNCELLEME - Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Köy sakinleri, jandarma ekiplerinin desteğiyle ağıllarındaki küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye götürdü. Yangında, 3 hayvan damı, 2 römork ve çok sayıda tarım aleti hasar gördü.

Orman ekipleri, yangının köydeki evlere sıçramaması için büyük bir mücadele verdi.

İlçeye bağlı Kösedere köyü yakınındaki bozuk orman alanında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 uçak ve 1 helikopterle 8 arazöz, 1 dozer ve 48 personel sevk edildi.

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