Çanakkale'de alev alan otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alev alan otomobil ile alevlerin sıçradığı motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde alev alan otomobil ile alevlerin sıçradığı motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Ayvacık'ın Sapanca köyünde Kemal Cengiz'e ait evin önünde park halinde bulunan otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Otomobilden alevlerin sıçradığı motosiklet de yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Evlere sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.
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