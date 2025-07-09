Çanakkale Dardanelspor, yeni yol haritasıyla faaliyetlerini sürdürecek

Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etmeye niyetlerinin olmadığını belirterek, "Şu an durdurulmuş olan spor faaliyetlerimizi tesislerimizden, altyapımızdan, spor okullarımızdan başlamak üzere belirli bir yol haritası ile yeniden faaliyete geçireceğiz." dedi.

Önen, Dardanel Fabrikası'nda düzenlediği basın toplantısında, 1966 yılında kurulan Çanakkalespor'un, 1990'da Çanakkale Dardanelspor olduktan sonra ki 35 yıllık süreçte Türkiye'de spor kamuoyunda bilinen bir marka haline geldiğini söyledi.

Kulübün bundan sonraki hedeflerine değinen Önen, şöyle konuştu:

"Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etmeye niyetimiz yok. Şu an durdurulmuş olan spor faaliyetlerimizi tesislerimizden, altyapımızdan, spor okullarımızdan başlamak üzere belirli bir yol haritasıyla yeniden faaliyete geçireceğiz. Liglerden çekilmemizin tek bir sebebi oldu. Bu da bazı kişilerin Çanakkale'de, Çanakkale Dardanelspor'un karşısına halkın takımı olarak tekrar dernek şeklinde oluşturularak Çanakkalespor Kulübü'nün çıkartılması oldu. Çanakkale küçük bir yer. Burada yarışmacı iki kulübün olması doğru değil."