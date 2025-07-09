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        Çanakkale Dardanelspor, yeni yol haritasıyla faaliyetlerini sürdürecek

        Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etmeye niyetlerinin olmadığını belirterek, "Şu an durdurulmuş olan spor faaliyetlerimizi tesislerimizden, altyapımızdan, spor okullarımızdan başlamak üzere belirli bir yol haritası ile yeniden faaliyete geçireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:35
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        Çanakkale Dardanelspor, yeni yol haritasıyla faaliyetlerini sürdürecek
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        Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etmeye niyetlerinin olmadığını belirterek, "Şu an durdurulmuş olan spor faaliyetlerimizi tesislerimizden, altyapımızdan, spor okullarımızdan başlamak üzere belirli bir yol haritası ile yeniden faaliyete geçireceğiz." dedi.

        Önen, Dardanel Fabrikası'nda düzenlediği basın toplantısında, 1966 yılında kurulan Çanakkalespor'un, 1990'da Çanakkale Dardanelspor olduktan sonra ki 35 yıllık süreçte Türkiye'de spor kamuoyunda bilinen bir marka haline geldiğini söyledi.

        Kulübün bundan sonraki hedeflerine değinen Önen, şöyle konuştu:

        "Çanakkale Dardanelspor AŞ'yi tasfiye etmeye niyetimiz yok. Şu an durdurulmuş olan spor faaliyetlerimizi tesislerimizden, altyapımızdan, spor okullarımızdan başlamak üzere belirli bir yol haritasıyla yeniden faaliyete geçireceğiz. Liglerden çekilmemizin tek bir sebebi oldu. Bu da bazı kişilerin Çanakkale'de, Çanakkale Dardanelspor'un karşısına halkın takımı olarak tekrar dernek şeklinde oluşturularak Çanakkalespor Kulübü'nün çıkartılması oldu. Çanakkale küçük bir yer. Burada yarışmacı iki kulübün olması doğru değil."

        Önen, Çanakkalespor Kulübü'nün önünü açmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızın böyle bir faaliyete girmelerini saygıyla karşılıyorum. Çanakkalespor Kulübü'nün başarılı olmasını arzu ediyorum. Çanakkale'de sadece Dardanel kuruluşu yok. Üst düzey bürokratlarımız, iş insanlarımız, serbest meslek erbabımız var. Bütün kuruluşların bu takıma sahip çıkacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

        - Çanakkale Dardanelspor'un tesisleri yenilenecek

        Niyazi Önen, Çanakkale Dardanelspor'un liglerde kesinlikle yarışmacı olmayacağını, işe tesisleri yenileyerek, ardından futbol alt yapısını oluşturarak yeniden başlayacaklarını vurguladı.

        "Çanakkalespor, amatör ligden profesyonel liglere geçmeden biz amatör liglerde mücadeleye başlamayacağız." diyen Önen, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Altyapı çalışmalarımızı yapacağız ve futbolcularımızı yetiştireceğiz. Futbola yatkınlığı olan, ileride futbolcu olabilecek yetkinliklere sahip olabilecek çocuklara bu imkanı sağlamamız lazım ki bir anlam ifade etsin. Sonrasında bölgesel lige Çanakkalespor çıktığı zaman kaldığımız yerden, Amatör 2. Ligden devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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