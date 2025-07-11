Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt, asayiş ve güvenlik verilerini değerlendirdi

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekiplerin olay yerine ulaşma sürelerinin tespit edilebilir hale geldiğini belirterek, 6,5 dakika olan intikal süresini 5 dakikanın altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurt, Deniz Polisevi'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın ilk 6 ayıyla 2025 yılının ilk 6 ayının verilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.

Yaklaşık 10 aydır görev yaptığı Çanakkale'de ekibiyle çok sıkı bir kadro kurduklarını dile getiren Kurt, geçen yılın ilk 6 ayında 12 olan asayiş ekip sayısını 34'e, yunus ekip sayısı 2'den 6'ya çıkardıklarını, ilk kez 7 yaya devriyenin göreve başladığını, çarşı ve mahalle bekçisi sayısının da 12'den 14'e yükseltildiğini aktardı.

Ekip araçlarında GPS cihazının olmadığını, bu yıl 170 araçta kullanılmaya başladığını ifade eden Kurt, ekiplerin olay yerine ulaşma sürelerinin tespit edilebilir hale geldiğini, 6,5 dakika olan intikal süresini 5 dakikanın altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.