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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:45
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        Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        İlçede, Evreşe ile Şadıllı köyleri arasındaki tarım arazisinde, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Akşam saatlerinde havadan müdahalenin sona ermesinin ardından rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana da sıçradı.

        Ekiplerin bölgedeki yoğun müdahaleleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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