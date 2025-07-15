Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçede, Evreşe ile Şadıllı köyleri arasındaki tarım arazisinde, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi. Akşam saatlerinde havadan müdahalenin sona ermesinin ardından rüzgarın etkisiyle alevler, ormanlık alana da sıçradı.
Ekiplerin bölgedeki yoğun müdahaleleri sürüyor.
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