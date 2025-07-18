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        Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 3 gün için 19 ek sefer konuldu

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 19-20-21 Temmuz'da Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı toplam 19 feribot seferi ilave etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:16
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        Kabatepe-Gökçeada feribot hattına 3 gün için 19 ek sefer konuldu
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 19-20-21 Temmuz'da Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı toplam 19 feribot seferi ilave etti.

        Şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra 19 Temmuz Cumartesi Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 06.00, 10.00 ve 14.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00, 12.00 ve 16.00'da, 20 Temmuz Pazar Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00, 14.00 ve 18.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00'da ek seferler yapılacak.

        21 Temmuz Pazartesi ise Kabatepe'den saat 05.00, 08.00, 12.00, Gökçeada'dan da saat 05.00, 10.00, 14.00'da ek seferler gerçekleştirilecek.

        Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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