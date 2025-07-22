Çanakkale'de kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi. Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

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