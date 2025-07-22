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        Çanakkale'de kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:16
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        Çanakkale'de kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayıp kadının cesedi su kuyusunda bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Havva Ş. (67) sabah saatlerinde eşi Muharrem Ş. ile Kocayayla köyüne geldi. Köyde bulunan sebze bahçelerine giden Havva Ş'nin eve dönmemesi üzerine durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

        Çevrede yapılan aramada kadının cansız bedeni, 6 metre derinliğinde ve içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyuda bulundu.

        Cenaze, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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