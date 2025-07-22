Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Dinara Alya Urkasimova'nın polis ekiplerince gözaltına alınan erkek arkadaşı M.K. (47), ifade işlemi için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        M.K'nin emniyetteki ifadesinde iki gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını savunarak, "Sonrasında masaj yaptığım sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. İki gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi.

        - Ceset, streç filmle sarılı halde bulunmuş

        Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı M.K'nin açtığı, polis ekiplerinin kadının nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filmle sarılı halde bulunduğu bildirildi.

        Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı WhatsApp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." ifadelerine yer verdiği belirtildi.

        Şüpheli M.K, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'ta yer alan sitedeki evinde yalnız yaşayan Dinara Alya Urkasimova'dan (63) 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri kadını yerde hareketsiz bulmuştu. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Özbekistan uyruklu kadının yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

        Dinara Alya Urkasimova'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderilmiş, kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ve bu sırada evde bulunduğu iddia edilen M.K. (47) polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
        Çanakkale'de kaybolan kadın su kuyusunda ölü bulundu
        Özbek Dinara'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı s...
        Özbek Dinara'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi: Masaj yaptığı s...
        Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazılarda 3'üncü yüzyıla ait hamam gün...
        Apollon Smintheus Kutsal Alanı'ndaki kazılarda 3'üncü yüzyıla ait hamam gün...
        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu; 1 gözaltı
        Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu; 1 gözaltı
        Çanakkale'de bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor
        Çanakkale'de bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor
        Çanakkale'de bir kadın evinde ölü bulundu
        Çanakkale'de bir kadın evinde ölü bulundu