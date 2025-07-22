GÜNCELLEME - Çanakkale'de kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dinara Alya Urkasimova'nın polis ekiplerince gözaltına alınan erkek arkadaşı M.K. (47), ifade işlemi için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

M.K'nin emniyetteki ifadesinde iki gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını savunarak, "Sonrasında masaj yaptığım sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. İki gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi.

- Ceset, streç filmle sarılı halde bulunmuş

Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı M.K'nin açtığı, polis ekiplerinin kadının nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filmle sarılı halde bulunduğu bildirildi.

Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı WhatsApp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." ifadelerine yer verdiği belirtildi.