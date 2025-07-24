Çanakkale'de il istihdam ve mesleki eğitim yürütme kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıda, il genelinde yürütülen istihdam faaliyetleri değerlendirildi, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamındaki gelişmeler ve Türkiye İş Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü’nün yerel düzeydeki yansımaları ele alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.