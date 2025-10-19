Çanakkale'de kamyon ile ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde kamyon ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çan-Bayramiç karayolunda seyir halinde olan Mutahher Uslu idaresindeki 17 ZC 165 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen H. K. idaresindeki 12 AK 283 plakalı kamyon ile Etili köyü çevre yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Mutahher Uslu, önce Çan Devlet Hastanesi'ne ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
