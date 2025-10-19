Çanakkale'de kamyon ile ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Uslu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çan-Bayramiç karayolunda seyir halinde olan Mutahher Uslu idaresindeki 17 ZC 165 plakalı ticari araç, karşı yönden gelen H. K. idaresindeki 12 AK 283 plakalı kamyon ile Etili köyü çevre yolunda çarpıştı.

