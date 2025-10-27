GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

- "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.