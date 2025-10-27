Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Giriş: 27.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.10.2025 - 10:26
        GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,37 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 13,61 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

        - "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

        Çanakkale Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre, saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

