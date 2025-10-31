Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:27
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Denizkent mevkisinde Kamil Gür (51) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman balyası yüklü tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Sürücü Kamil Gür, balyaların ezdiği çekicinin içerisinde sıkıştı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kamil Gür, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gür'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

