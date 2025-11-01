Çanakkale'de "İstanbul Öğretmen Akademileri Buluşmaları" düzenlendi

Çanakkale'de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "İstanbul Öğretmen Akademileri Buluşmaları" yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Gazi Ortaokulu ev sahipliğinde "Payitahttan Şehitler Diyarına" başlıklı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenliğin talebeliği hiç bitmeyen bir mesleğin adı olduğunu belirterek kendini geliştiren değiştiren, koordine eden, yön veren, toplumsal öncü ve rol modelin öğretmen olduğunu söyledi.

İçinden beslenmeyenin dışını aydınlatamayacağını belirten Yentürk, şöyle konuştu:

"O yüzden ruhumuzla, bedenimiz, aklımızla, kalbimizle okul duvarlarının ötesinde, mesai kavramının dışında, o sınıfa girdiğimiz zaman her bir çocuğun bizim üzerimizde hakları olduğunu düşünerek, onlara karşı çok büyük bir sorumluluk içerisinde olduğumuzu bilerek, ne feda edebileceğimiz tek bir öğrencimiz ne de feda edebileceğimiz tek dakikamız yok. Derdimiz, çabamız işte bu yüzdendir. Ancak bu millet, öğretmenlerin eliyle değişebilir, dönüşebilir. Artık bu yüzyılda alın teri ile akıl terini buluşturarak, gönlümüzü de işin içine katarak bu işi yapmamız lazım."