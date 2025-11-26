Çanakkale'de bir apartman dairesindeki patlamada ev sahibi yaralandı

Binada hasara neden olan patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi ekipleri de binadaki doğalgazı kesti.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan G.A'ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

