        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ilkokulda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı

        Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Çanakkale 18 Mart İlkokulunda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:51
        Çanakkale'de ilkokulda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı
        Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Çanakkale 18 Mart İlkokulunda acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

        İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, acil durum senaryosuna göre okulda tahliye tatbikatı yapıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, tatbikatın ardından okul bahçesine tahliye edilen öğrencilere araç ve arama-kurtarma malzemelerinin tanıtımının yapıldığı belirtildi.

