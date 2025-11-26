Çanakkale'de katı atık yönetimi toplantısı yapıldı

Toplantıya, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek risklerin azaltılması amacıyla il genelinde sürdürülebilir ve etkin katı atık yönetiminin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

