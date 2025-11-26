Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:31 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:31
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, 105 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

        Operasyonda 6 araç ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin adli süreci devam ederken 4'ü tutuklandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

