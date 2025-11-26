Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14-20 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda, 105 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

