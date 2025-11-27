Çanakkale'de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

İşletmedeki 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram et ve 50 kilogram köfteye el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz üretim yaptığı belirlenen iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ihbar üzerine et ve sakatat işleme faaliyeti gösteren iş yerini denetledi.

