        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi

        Çanakkale'de hijyen kurallarına uymadığı belirlenen et ve sakatat işleme faaliyetinin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:03
        Çanakkale'de hijyen kurallarına uymayan işletme mühürlendi
        Çanakkale'de hijyen kurallarına uymadığı belirlenen et ve sakatat işleme faaliyetinin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ihbar üzerine et ve sakatat işleme faaliyeti gösteren iş yerini denetledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz üretim yaptığı belirlenen iş yerinin hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi.

        İşletmedeki 4 bin 860 kilogram çeşitli sakatat, 500 kilogram et ve 50 kilogram köfteye el konuldu.

        Faaliyeti durdurularak mühürlenen iş yerinde el konulan ürünler imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

