        Gelibolu'dan kısa kısa

        Gelibolu'dan kısa kısa

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik akran zorbalığı ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:09
        Gelibolu'dan kısa kısa
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik akran zorbalığı ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

        Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen programda akran zorbalığının tanımı, karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar ve güvenli okul farkındalığı üzerine bilgiler aktarıldı.

        - Gelibolu, Çanakkale Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı

        Çanakkale Kültür Turizm ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çanakkale Film Festivali'nin açılış töreni, Gelibolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Açılış öncesinde araştırmacı-yazar Vadullah Taş'ın hazırladığı 70'ler Kostüm Sergisi, "Yeşilçam'dan Yansıyanlar", "Aile Filmleri Afiş Sergisi" ve analog fotoğraf makineleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

        Davetliler, etkinlikte yönetmen Gökhan Arı'nın konuk olarak yer aldığı "Bir Umut" filmini izledi.

        Programda, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Arı ve festivale katılan konuklara plaket takdim etti.

        Çanakkale Film Festivali, 29 Kasım'a kadar sürecek gösterim ve etkinliklerle sinemaseverleri ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

