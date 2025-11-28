Gelibolu'dan kısa kısa

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik akran zorbalığı ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen programda akran zorbalığının tanımı, karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar ve güvenli okul farkındalığı üzerine bilgiler aktarıldı.

- Gelibolu, Çanakkale Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kültür Turizm ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çanakkale Film Festivali'nin açılış töreni, Gelibolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılış öncesinde araştırmacı-yazar Vadullah Taş'ın hazırladığı 70'ler Kostüm Sergisi, "Yeşilçam'dan Yansıyanlar", "Aile Filmleri Afiş Sergisi" ve analog fotoğraf makineleri sergisi sanatseverlerle buluştu.