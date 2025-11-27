Çanakkale'de traktör ile tohum serpme makinesi arasında sıkışan çiftçi ağır yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde traktörüne tohum serpme makinesi takmaya çalışırken traktör ile makine arasında sıkışan çiftçi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı İlyasağaçiftliği köyünde çiftçilik yapan C.D. (55), tarlasına buğday saçmak için traktörüne tohum serpme makinesi takmak istedi.
Bu sırada hidrolik kolun aniden çalışması sonucu C.D traktör ile makine arasında sıkıştı.
Köylülerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan C.D, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu öğrenilen C.D, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
