        Çanakkale'de traktör ile tohum serpme makinesi arasında sıkışan çiftçi ağır yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde traktörüne tohum serpme makinesi takmaya çalışırken traktör ile makine arasında sıkışan çiftçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:45 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:45
        Çanakkale'nin Çan ilçesinde traktörüne tohum serpme makinesi takmaya çalışırken traktör ile makine arasında sıkışan çiftçi ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı İlyasağaçiftliği köyünde çiftçilik yapan C.D. (55), tarlasına buğday saçmak için traktörüne tohum serpme makinesi takmak istedi.

        Bu sırada hidrolik kolun aniden çalışması sonucu C.D traktör ile makine arasında sıkıştı.

        Köylülerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan C.D, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen C.D, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

