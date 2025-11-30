DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Çanakkale'de konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu süreç devam ederken elbette bizler Türkiye'nin dört bir yanında barışın toplumsallaşması için DEM Parti olarak çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz." dedi.

Hatimoğulları, partisince Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen "Demokratik Toplum ve Barış Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de geçen yıl 1 Ekim'den bu yana tarihi bir sürecin başladığını söyledi.

Bugün Türkiye'nin böylesi bir sürecin içine girmesinin en temel nedenlerinin, Orta Doğu ve dünyadaki gelişmeler olduğunu belirten Hatimoğulları, "Böyle bir sürecin içinde Türkiye'nin iç barışı tesis etmesi son derece önemli. Bunun hepimiz farkındayız. Şimdi yeni bir strateji deneniyor. Evet, nedir bu strateji? Kendileri adına ne derlerse desinler, bizim açımızdan olması gereken barış ve demokratik toplum. Bu sürecin bizce adı budur ve böyle olmalıdır." ifadelerini kullandı.