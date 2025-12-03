Çanakkale otogarında yolculara kütüphane hizmeti

ÇİĞDEM ALYANAK / SEVİ GÖZAY ASLAN - Çanakkale'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolcuların bekleme sürelerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla kütüphane hizmeti verilmeye başlandı.

Otogardaki boş bir yazıhanenin dönüştürülmesiyle oluşturulan kütüphane, şehirlerarası yolculuk öncesi vatandaşlara ücretsiz kitap okuma imkanı sunuyor.

Şehirlerarası yolculuk yapacaklara hizmet sunan kütüphane, polisiyeden siyasete farklı türlerde kitapların yer aldığı raflarıyla her yaştan yolcuya zengin bir okuma seçeneği sunuyor.

Ücretsiz çay ikramı da sunulan kütüphanede 450 kitap bulunuyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü Eyüp Özev, AA muhabirine, 3 ay önce göreve başladığını ve otogarda yolcuların farklı şeylerle boş zamanlarını değerlendirdiğini gözlemlediğini söyledi.

Yolcuların otogardaki boş zamanlarını dijital ortamda değil de kitap okuyarak geçirmelerini istediğini belirten Özev, şöyle konuştu:

"Bunun için bir kütüphane kurmaya karar verdim. Esnaf ve çevremizdeki insanlar kütüphanemize kitap desteği sağladı. Yolcularımızdan çok güzel dönüşler aldık. İlk kez böyle bir hizmet gördüklerini ifade ettiler. Birçok yeri dolaştım ama bir otogarda kütüphane görmedim. Bunu da yapmamızdaki neden insanlara yararlı olmak. Kütüphaneye gelen kişilerin kitabı yarım kaldığında, daha sonraki yolculuklarında iade etmek​​​​​​​ kaydıyla o kitabı veriyoruz."

Özev, otogara 7'den 70'e her yaştan yolcunun geldiğini, bu nedenle kütüphaneye çocuk kitaplarının yanı sıra dini, siyasi ve kültürel açıdan farklı türlerde kitaplar da koyduklarını kaydetti. İnsanlara yararlı olmayı, bir şeyler öğretmeyi ve ufuklarını açabilmeyi amaçladıklarını anlatan Özev, "Yolcuların yanlarına gidiyorum, burada kütüphane açtığımızı söylüyorum. Kitap okuyanlara ayrıca çay ikram ediyoruz. Bu nedenle çok mutlular." dedi. Özev, otogarda oluşturdukları Atatürk'ü anma köşesinde de yolcuların buradaki deftere duygu ve düşüncelerini yazabildiklerini belirtti. - "İstediğiniz türde kitapları bulabiliyorsunuz" Üniversite öğrencisi Sedat Hüseyin Bildik, ilk kez bir otogarda kütüphane hizmeti verildiğini gördüğünü kaydetti. Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bildik, "Artık, otogara geldiğinizde 'Boş zamanımda ne yapacağım?' diye düşünmüyoruz. Sessiz, sakin bir ortamda kitaplarınızı okuyabiliyorsunuz. İstediğiniz türde kitapları bulabiliyorsunuz." dedi. Yolculardan Ecem Nida Ecevit de otogarda yolculara sunulan kütüphane hizmetini çok beğendiğini belirterek, "Kitap okumayı çok seviyorum. Burada otobüsleri beklerken kalan zamanımızı değerlendirmemiz için çok iyi bir uygulama." diye konuştu.