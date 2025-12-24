Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Avrupa Gelişim Kupası ve Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da yapılacak

        –Gelibolu Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde, 27–28 Haziran 2026 tarihlerinde Avrupa Gelişim Kupası ve Yaş Grupları Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Gelişim Kupası ve Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Gelibolu Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde, 27–28 Haziran 2026 tarihlerinde Avrupa Gelişim Kupası ve Yaş Grupları Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu’da düzenlenecek.

        Organizasyon kapsamında protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Soyuak, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Ender Baş, Yarış Direktörü Eray Yücel ve organizasyon ekibinden Veysi Yenigül katıldı.

        İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Soyuak, Gelibolu’nun spor, doğa ve tarih ile bütünleşen yapısına vurgu yaparak, uluslararası ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Başkan Soyuak, organizasyonun ilçeye önemli katkılar sunacağını ifade ederek, yarışların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Meloni'den "2026 daha zor olacak" mesajı
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Epstein dosyasında 30 bin yeni belge!
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da turizm ve kent gelişimi için çalıştay düzenlendi
        Gelibolu'da turizm ve kent gelişimi için çalıştay düzenlendi
        Çanakkale'de 124 yıl sonra kabrine ulaşılan Necip Paşa anıldı
        Çanakkale'de 124 yıl sonra kabrine ulaşılan Necip Paşa anıldı
        Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınan villasının bekçisi se...
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınan villasının bekçisi se...
        Çanakkale'de 124 yıl sonra Necip Paşa'nın kabrine ulaşıldı
        Çanakkale'de 124 yıl sonra Necip Paşa'nın kabrine ulaşıldı
        ÇOMÜ araç parkına itfaiye ve iş makinesi kazandırıldı
        ÇOMÜ araç parkına itfaiye ve iş makinesi kazandırıldı