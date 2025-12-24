Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkaleli ortaokul öğrencisi "telif hakları" afişiyle Türkiye birincisi oldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hamdibey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Noyan Atilla Demiray, telif haklarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "11. Ulusal Logo ve Afiş Yarışması"nda tasarladığı afişle Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkaleli ortaokul öğrencisi "telif hakları" afişiyle Türkiye birincisi oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hamdibey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Noyan Atilla Demiray, telif haklarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "11. Ulusal Logo ve Afiş Yarışması"nda tasarladığı afişle Türkiye birincisi oldu.

        Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından düzenlenen "Üret, Koru, Saygı Duy: Telif Hakları Bizimle" konulu yarışmanın sonuçları açıklandı.

        Ortaokul ve lise öğrencilerinin "eser" kavramı ve telif hakları konusunda bilinçlendirilmesi, korsanla mücadeleye teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya tasarladığı afişle katılan Biga Hamdibey Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Noyan Atilla Demiray birincilik elde etti.

        "Ortaokul afiş" kategorisinde Türkiye birincisi seçilen Demiray'a ödülü Ankara'daki Milli Kütüphane'de düzenlenen törende takdim edildi.

        Yarışmaya Türkçe öğretmeni Gülay Erdoğan'ın danışmanlığında hazırlanan Noyan Atilla Demiray, tasarladığı afişin hikayesini AA muhabirine anlattı.

        Afiş çalışmalarına ilgi duyduğunu ve tasarımında metaforik bir anlatım kullandığını belirten Demiray, şunları söyledi:

        "Afişimdeki yol, hayatı temsil ediyor. Yolun üzerindeki tabelalar ise bu yolda giderken karşılaştığımız, hakkı olan kişilerin haklarını ödememiz gerektiğini, yani telif hakkını anlatıyor. Bu afişte insanların yaratıcılık özelliklerini ve bir hakkın ödenmesini ifade etmek istedim. Kitapları açtığımızda gördüğümüz o telif işareti her zaman dikkatimi çekerdi. Fikri bulup denediğimde ortaya güzel bir iş çıktı. Sonuçlar açıklandığında çok heyecanlandım, Türkiye derecesi almayı beklemiyordum, benim için büyük sürpriz ve mutluluk oldu."

        Demiray, bundan sonraki hedefinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenecek yarışmalara katılmak olduğunu ifade etti.

        - "Her öğrencinin bir yeteneği vardır"

        Türkçe öğretmeni Gülay Erdoğan ise 23 yıllık meslek hayatında Demiray'ın gördüğü en yaratıcı öğrencilerden biri olduğunu dile getirdi.

        Eğitimcilerin öğrencileri yönlendirmesinin önemine değinen Erdoğan, "Noyan çok sosyal ve yaratıcı fikirleri olan bir öğrencim. Bu yarışmaya onunla katılmamız gerektiğini düşündüm çünkü fikirlerine güveniyordum. Beni de ailesini de yanıltmadı. Her öğrencinin başarılı olduğu, eğildiği bir alan muhakkak vardır. Kimi resimde, kimi fikirde, kimi afiş tasarımında yeteneklidir. Önemli olan bu yetenekleri tespit edip çocukları doğru yönlendirmektir. Öğrencimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        6 suç kapsam dışı! Deprem suçları da eklendi!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Epstein belgelerinde Trump'ın uçuş kayıtları dikkati çekti
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Karabiga'nın Geleceği Güvence Altına Alınıyor, 7. Su Kuyusu Açıldı
        Karabiga'nın Geleceği Güvence Altına Alınıyor, 7. Su Kuyusu Açıldı
        Avrupa Gelişim Kupası ve Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da yapılacak
        Avrupa Gelişim Kupası ve Olimpik Triatlon Yarışları Gelibolu'da yapılacak
        Gelibolu'da turizm ve kent gelişimi için çalıştay düzenlendi
        Gelibolu'da turizm ve kent gelişimi için çalıştay düzenlendi
        Çanakkale'de 124 yıl sonra kabrine ulaşılan Necip Paşa anıldı
        Çanakkale'de 124 yıl sonra kabrine ulaşılan Necip Paşa anıldı
        Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde 2 şüpheli tutuklandı
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınan villasının bekçisi se...
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınan villasının bekçisi se...