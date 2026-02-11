Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Bozcaada feribot hattında yarınki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:57
        Bozcaada feribot hattında yarınki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'deki seferler yapılamayacak.

        Diğer güzergahlarda deniz ulaşımı tarifeye göre devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

