        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu Belediyesi araç filosunu 5 iş makinesiyle genişletti

        Gelibolu Belediyesi araç filosuna 18 milyon liralık yatırımla 5 yeni iş makinesi dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:03
        Gelibolu Belediyesi araç filosunu 5 iş makinesiyle genişletti
        Gelibolu Belediyesi araç filosuna 18 milyon liralık yatırımla 5 yeni iş makinesi dahil etti.


        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 20 ayda belediyeye 20'den fazla araç kazandırdıklarını belirterek, Gelibolu'nun geleceğinin güçlü bir araç filosundan geçtiğini kaydetti.


        Soyuak, yeni yatırımla belediyenin artık, daha ekonomik, hızlı ve kaliteli hizmet sunabileceğine değinerek, ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarında daha ucuza, daha kaliteli ve daha hızlı çözüm üretebileceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

