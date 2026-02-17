Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi. Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 137 metre boyundaki "YANGZE VENUS" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Karabiga'dan İtalya'ya seyir halindeyken Gelibolu'ya 17 mil mesafede Şarköy açıklarında makine arızası meydana geldi. Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-19 römorkörünce yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.