Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:11 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

        Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 137 metre boyundaki "YANGZE VENUS" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Karabiga'dan İtalya'ya seyir halindeyken Gelibolu'ya 17 mil mesafede Şarköy açıklarında makine arızası meydana geldi.

        Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-19 römorkörünce yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Çanakkale'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        Çanakkale'de kadın sadekar Anadolu Medeniyetleri Sergisi açtı
        Çanakkale'de kadın sadekar Anadolu Medeniyetleri Sergisi açtı
        Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı
        Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de 37 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Biga'da Şehit Kaymakam Hamdi Bey için anma töreni düzenlendi
        Biga'da Şehit Kaymakam Hamdi Bey için anma töreni düzenlendi