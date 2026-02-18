Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Çanakkale'nin Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:09 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.


        Lapseki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağlarının zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ulaşımda aksama yaşanmadığı, İl Özel İdaresi ekiplerinin kontrol amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtildi.

        Yenice ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Başaracağız, hedefimize ulaşacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı: Karşı taraf tazminat ödeyecek
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İstanbul'da kar yağışı başladı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"

        Benzer Haberler

        Biga'da Kocabaş Çayı için taşkın uyarısı yapıldı
        Biga'da Kocabaş Çayı için taşkın uyarısı yapıldı
        Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi (2)
        Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi (2)
        Sarıçay'da balıkçı nöbeti: Balıkçılar tekneleri batmasın diye bekliyor Taşa...
        Sarıçay'da balıkçı nöbeti: Balıkçılar tekneleri batmasın diye bekliyor Taşa...
        Çanakkale'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de tefecilik yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi
        Çanakkale'de debisi yükselen Sarıçay'da yaşanan taşkın dronla görüntülendi
        Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi
        Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi