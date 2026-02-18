Çanakkale'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

Çanakkale'nin Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapseki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyü dağlarının zirvesi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ulaşımda aksama yaşanmadığı, İl Özel İdaresi ekiplerinin kontrol amaçlı bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yenice ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

