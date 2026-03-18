        Çanakkale Haberleri

        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Çanakkale Valisi Toraman'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Toraman, mesajında, aziz milletin vatan sevgisi, sarsılmaz iradesi ve üstün fedakarlığıyla yazılmış 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde, şanlı destanı bir kez daha gurur ve minnetle yad ettiğini vurguladı.

        Çanakkale'de yazılan destanın yalnızca bir askeri zafer olmadığını belirten Toraman, aziz Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna gösterdiği sarsılmaz iradenin tarihe kazınmış en güçlü ifadesi olduğunu belirtti.

        Bu büyük zaferin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman komutanların dirayetli liderliği, Mehmetçiğin iman dolu yüreği, Cevat Paşa’nın askeri dehası ve Nusret Mayın Gemisi'nin destansı başarısıyla düşmanın planları bozguna uğratıldığını ve dünya tarihinin akışının değiştiğini kaydeden Toraman, şunları ifade etti:


        "Aradan geçen 111 yıla rağmen Çanakkale'de yakılan o istiklal meşalesi hala yolumuzu aydınlatmaktadır. Bizlere düşen görev ise ecdadımızın emaneti olan bu vatanı aynı inanç ve kararlılıkla korumak, Çanakkale ruhunu daima yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

