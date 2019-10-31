Ezine muhtarlarından TBMM'de Turan ve İskenderoğlu'na ziyaret

AK Parti Ezine İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yahya Sezgin, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve Ezine muhtarları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya gelen heyet, Ezine’nin taleplerini ilettiler. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Hizmet etme dönemi olarak baktığımız önümüzdeki 4 yılı iyi değerlendirmek için gayret ediyoruz. Yazın bir araya geldiğimiz muhtarlarımızı Gazi Meclisimizde misafir ettik. Cumhurbaşkanımızla görüştürme imkanımız oldu. Köylerimizin ve muhtarlarımızın taleplerini istişare ettik. Yazın aldığımız notların bugün çözüme kavuşturulduğunu muhtarlarımızla paylaştık. Çanakkaleli hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükselmek için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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