Çanakkale'de sahte içki operasyonu

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Yenice'ye bağlı Kalkım beldesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 650 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan soruşturma kapsamında şüpheli olduğu düşünülen bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:44

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